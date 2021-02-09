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Bozdoğan Kaymakamı Buzkaya dün göreve başladı, bugün sahaya indi

09.02.2021 20:59 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bir evde çıkan yangının ardından dün ilçedeki görevine başlayan Kaymakam Ali Buzkaya, evi yanan vatandaşa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Bozdoğan ilçesinde bağlı Alıntaş Mahallesi’ndeki bir evde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bir evde çıkan yangının ardından dün ilçedeki görevine başlayan Kaymakam Ali Buzkaya, evi yanan vatandaşa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bozdoğan ilçesinde bağlı Alıntaş Mahallesi’ndeki bir evde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kazım Başlıoğlu isimli yaşlı adama ait evden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası büyük çapta hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Geçtiğimiz günlerde Bozdoğan Kaymakamlığı görevine atanarak dün ilçedeki mesaisine başlayan Kaymakam Ali Buzkaya evi yanan yaşlı adamı ziyaret etti. Bozdoğan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sönmez Özkurt ile birlikte yangın çıkan evde incelemelerde bulunan kaymakam Buzkaya, Başlıoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileterek kendisine gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

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