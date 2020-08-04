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Bozdoğan, mahalle ziyaretlerini bayramda da sürdürdü

MERSİN HABERLERİ  | 04.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kurban Bayramı’nda da mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlarla bir araya geldi.Beraberinde başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve görevli personellerle birlikte şehrin acil çözüme kavuşturulması gereken sorunlarının tespiti için bayramda da mahalle ziyaretlerine devam eden Bozdoğan, halkın sorunlarını dinledi.‘Toroslardan ovalara 179 mahalledeyiz’ projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde muhtarlar ve azalar ile bir araya gelen Bozdoğan, iletilen sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.Nüfus ve yüzölçümü açısından 45 merkez mahallesiyle 134 ova ve kırsal mahallesiyle Tarsus’un 54 ilden büyük bir ilçe olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Bir yandan geçmiş dönemden kalan borçları öderken, bir yandan da şehrimizin birikmiş sorunlarını çözüme kavuşturmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kurban Bayramı’nda da mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Beraberinde başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve görevli personellerle birlikte şehrin acil çözüme kavuşturulması gereken sorunlarının tespiti için bayramda da mahalle ziyaretlerine devam eden Bozdoğan, halkın sorunlarını dinledi.
‘Toroslardan ovalara 179 mahalledeyiz’ projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde muhtarlar ve azalar ile bir araya gelen Bozdoğan, iletilen sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.
Nüfus ve yüzölçümü açısından 45 merkez mahallesiyle 134 ova ve kırsal mahallesiyle Tarsus’un 54 ilden büyük bir ilçe olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Bir yandan geçmiş dönemden kalan borçları öderken, bir yandan da şehrimizin birikmiş sorunlarını çözüme kavuşturmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim tatil yapmak gibi bir lüksümüz yok. 12 Mart’tan bu yana pandemiyle mücadelemizi aksatmadan yürütüyoruz. Bu mücadele ister istemez bazı hizmetlerin gecikmesine sebep oldu. Ancak biz mazeret değil, çözüm üretmek için göreve geldik. Bir yandan bu mücadelemize devam ederken bir yandan da diğer hizmetleri en kısa sürede üreterek sorunsuz bir kenti inşa etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu nedenle tatil günlerini dahi çalışma günümüz gibi değerlendirip halkımız ile iç içe olmayı tercih ettik. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi.

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