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Bozdoğan: "Türkiye’nin en ucuz ekmeğini üretiyoruz"

MERSİN HABERLERİ  | 12.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak için iğneden ipliğe her şeye zam gelmesine rağmen biz Tarsus’ta ekmeği 75 kuruştan satıyoruz, satmaya devam edeceğiz” dedi.Bozdoğan, göreve geldikleri günden bu yana Tarsus halkına en iyi hizmeti vermek için gecelerini gündüzlerine kattıklarını belirterek, bu hizmetlerin başında da kaliteli ve ucuz ekmeğin geldiğini ifade etti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak için iğneden ipliğe her şeye zam gelmesine rağmen biz Tarsus’ta ekmeği 75 kuruştan satıyoruz, satmaya devam edeceğiz” dedi.
Bozdoğan, göreve geldikleri günden bu yana Tarsus halkına en iyi hizmeti vermek için gecelerini gündüzlerine kattıklarını belirterek, bu hizmetlerin başında da kaliteli ve ucuz ekmeğin geldiğini ifade etti. Tarsus Belediyesi İmar Ticaret Limitet Şirketi’nin ürettiği ekmeğin kaliteli, hijyenik ve piyasadan 50 kuruş daha ucuz olduğunu söyleyen Bozdogan, "Vatandaşlarımız bu durumdan oldukça memnun. Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vatandaşlarla buluşturup, örnek bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yılın 365 günü bayramlarda dahil 24 saat açık olan fırınımızda günlük 30 bin, yıllık 11 milyon civarında ekmek üretilip satılıyor. Piyasada ekmek 1.25 TL’ye satılırken, belediyemiz vatandaşlarımızın bütçelerini düşünerek, Türkiye’de piyasanın en düşük fiyatlı ekmeğini 75 kuruşa üretip satıyor. Bu şekilde yılda 5 milyon 475 bin TL vatandaşın cebinde kalmış oluyor" ifadelerini kullandı.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği ekmek fırınında, somun, kepek, tam buğday, çavdar ve rol ekmek olmak üzere 5 çeşit ekmek üretildiğini ifade eden Bozdoğan, “Rol ekmek 35 kuruşa, diğer ekmek çeşitleri 75 kuruştan satılırken, Türkiye’de en ucuz ekmeği satan ve kar eden tek kurum olma özelliğini taşıyoruz” diye konuştu.
"Çölyak hastalarına ücretsiz glutensiz ekmek dağıtımı devam ediyor"
Bozdoğan, çölyak hastaları için İstanbul Halk Ekmekten getirilen glütensiz ekmekleri haftada bir gün kayıtlı 100 civarında hastaya ücretsiz olarak verdiklerini de söyledi.
Türkiye’deki en ucuz ekmeği üreterek, satmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Bozdoğan, sosyal belediyeciliği her alanda geliştirerek vatandaşa daha çok dokunacaklarını, Tarsus ve Tarsuslunun en iyisini hak ettiğini belirtti. Bozdoğan, “Bugün Türkiye’de örnek belediyelerinin başında Tarsus Belediyesi yer alıyor. Bununla övünüyoruz. Tarsus halkına en iyi hizmeti sunmak boynumuzun borcudur” dedi.

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