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Bozdoğan’da 254 kişi karantina altına alındı

AYDIN HABERLERİ  | 24.08.2020 17:55 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 36 kişide Kovid-19 vakası olduğu tespit edilirken, 254 kişinin evlerinde karantina altında tutulduğu öğrenildi.Bozdoğan Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kovid-19 salgını ilçemizde etkin bir biçimde etkisini sürdürmekte olup, 24 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ilçemiz merkezinde 3, Altıntaş Mahallesinde 16, Tütüncüler Mahallesinde 14, Kamışlar, Yazıkent ve Güneyyaka Mahallelerinde ise 1’ er vaka olmak üzere toplam 36 Covid 19 vakası tespit edilmiş olup bu kişiler ile temaslı olması sebebiyle evlerinde karantina altına alınmış 254 vatandaşımız bulunmaktadır.

Bozdoğan’da 254 kişi karantina altına alındı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 36 kişide Kovid-19 vakası olduğu tespit edilirken, 254 kişinin evlerinde karantina altında tutulduğu öğrenildi.
Bozdoğan Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kovid-19 salgını ilçemizde etkin bir biçimde etkisini sürdürmekte olup, 24 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ilçemiz merkezinde 3, Altıntaş Mahallesinde 16, Tütüncüler Mahallesinde 14, Kamışlar, Yazıkent ve Güneyyaka Mahallelerinde ise 1’ er vaka olmak üzere toplam 36 Covid 19 vakası tespit edilmiş olup bu kişiler ile temaslı olması sebebiyle evlerinde karantina altına alınmış 254 vatandaşımız bulunmaktadır. Salgının ilçemiz Altıntaş ve Tütüncüler Mahalleri 23 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 14 gün süre karantina altına alınmış olup, 14 gün süre ile bu mahallelerimize giriş çıkışlar kısıtlanmıştır. Salgının ilçemizde daha da yayılmaması için alınan önlemlere ve belirlenen kurallara titizlikle uyulması, uymayanların uyarılıp kolluk birimlerine ihbar edilmesi büyük önem arz etmektedir. İlçe halkı olarak hepimizin üzerimize düşen sorumluluğun bilinci içerisinde davranacağınıza inanıyorum. Lütfen, alınan tedbirlere ve kurallara uyalım. Maskesiz dışarı çıkmayalım. Dışarıdaki tüm ilişkilerimizde sosyal mesafe kuralına uyalım ve koruyalım. El hijyenine ve temizliğine hassasiyetle dikkat edelim” denildi.

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Aydın Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

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Sabah
06:25
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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