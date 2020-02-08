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Bozdoğan’da kantincilere hijyen eğitimi verildi

AYDIN HABERLERİ  | 08.02.2020 11:44 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde okul kantincilerine ve okul yemekhanelerinde çalışan personellere hijyen eğitimi verildi.Bozdoğan’da “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde hijyen eğitimi düzenlendi.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde okul kantincilerine ve okul yemekhanelerinde çalışan personellere hijyen eğitimi verildi.
Bozdoğan’da “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde hijyen eğitimi düzenlendi. Hijyen eğitiminde Bozdoğan’da faaliyet gösteren okul yemekhane ve kantin işletmelerinde çalışan personellere yetkili uzman personeller tarafından hijyen, gıda güvenilirliği, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verildi.

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Güler Eczanesi
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Pelin Eczanesi
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Şahin Eczanesi
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Özlü Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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