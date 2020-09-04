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Bozdoğan’da karantina 2 gün daha uzatıldı

AYDIN HABERLERİ  | 04.09.2020 17:11 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki 2 mahallede uygulanan karantina 2 gün uzatıldı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki 2 mahallede uygulanan karantina 2 gün uzatıldı. Bozdoğan’da 85 Kovid-19 vakası olduğu, 598 kişinin de karantinada bulunduğu öğrenildi.
Bozdoğan ilçesi Altıntaş ve Tütüncüler mahallerinde 23 Ağutos’ta başlayan ve 6 Eylül’de sona erecek olan karantina 2 gün daha uzatıldı.
Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Bakanlık tedbirlerine ek olarak, İlçe Umumi Hıfzıssıha Kararı ile alınan Altıntaş ve Tütüncüler mahallelerindeki 6 Eylül saat 23.59’da sona erecek olan karantina kararının salgın riskinin devam etmesi nedeniyle, 2 gün daha uzatılarak 8 Eylül saat 23.59’e kadar uzatılmasına ve ayrıca alınan bu kararlara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamasına karar verildi. Ayrıca kararlara uymayan vatandaşlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak.

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