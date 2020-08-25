YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bozdoğan’da karantina sayısı 355’e yükseldi

Bozdoğan’da karantina sayısı 355’e yükseldi

AYDIN HABERLERİ  | 25.08.2020 11:47 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Korona virüs salgını dolayısıyla dün 254 olan karantina altındaki kişi sayısı 355’e yükselirken, 36 olan Kovid-19 vakası da bir kişi artarak 37’ye yükseldi.Bozdoğan İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu aldığı kararla Kovid-19 vakalarının yoğunluk gösterdiği Altıntaş ve Tütüncüler Mahallesi’nde giriş ve çıkışları 15 gün süre ile kapatmıştı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Korona virüs salgını dolayısıyla dün 254 olan karantina altındaki kişi sayısı 355’e yükselirken, 36 olan Kovid-19 vakası da bir kişi artarak 37’ye yükseldi.
Bozdoğan İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu aldığı kararla Kovid-19 vakalarının yoğunluk gösterdiği Altıntaş ve Tütüncüler Mahallesi’nde giriş ve çıkışları 15 gün süre ile kapatmıştı. Karantina altında bulunan Mahallelerde filyasyon ekipleri çalışmalarına devam ederken, Bozdoğan Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri de karantina altındaki vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde temaslı olduğu belirlenen vatandaşlarda gözetim altında tutuluyor. Son yapılan çalışmalar neticesinde bir kişinin daha Kovid-19 olduğu belirlenirken, dün 36 olan Kovid-19 vakası 37’ye yükseldi. Toplamda Kovid-19 vakası görülen ve temaslı olduğu belirlenen toplam 355 kişinin karantinaya alındığı öğrenildi.
Ayrıca ekipler ilçe genelinde korona virüs salgının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:26
Öğle
13:16
İkindi
16:57
Akşam
19:56
Yatsı
21:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Ertaş Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu
Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.