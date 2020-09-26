YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bozdoğan’da koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Bozdoğan’da koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

AYDIN HABERLERİ  | 26.09.2020 11:16 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Soner Divli başkanlığında haftalık koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler devam ederken Bozdoğan Kaymakamlığı koordinesinde haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Soner Divli başkanlığında haftalık koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler devam ederken Bozdoğan Kaymakamlığı koordinesinde haftalık değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Soner Divli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son 2 haftadaki çalışmalar değerlendirilirken, gelecek hafta içinde yapılacak çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığının talimatıyla gerçekleştirilen korona denetimlerine de ilişkin çalışmalar görüşülürken, koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü. Kaymakam Divli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı
Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı
Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Manisa FK, Kocaelispor’u ağırlayacak
Manisa FK, Kocaelispor’u ağırlayacak
Ayağı kayıp suya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Ayağı kayıp suya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aydın Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
13:05
İkindi
16:28
Akşam
19:07
Yatsı
20:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Emniyet Eczanesi
Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.