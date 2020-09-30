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Bozdoğan’da Korona virüs demetimi

AYDIN HABERLERİ  | 30.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 8 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 8 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında Bozdoğan ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli başkanlığında, ilgili kurum amirleri ve STK temsilcileri ile birlikte lokanta, berber, market, kahvehane, çay bahçesi ve aperatif salonları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı iş yerleri denetlendi. Denetlenen iş yerleri ve vatandaşlara Korona virüs ile mücadelenin en önemli etkenleri maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı.

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Güler Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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