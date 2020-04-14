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Bozdoğan’da Korunga Projesi hayata geçirildi

AYDIN HABERLERİ  | 14.04.2020 10:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde sulu tarım yapma imkanı bulunmayan bölgelerde kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla Korunga (Yem Bitkisi) Projesi hayata geçirildi.Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında 1200 kilogram Korunga tohumu, Örentaht, Güre, Yeşilçam ve Örmepınar Mahallerindeki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere 100 dekar alanda ekimi yapılmak üzere dağıtıldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile Bozdoğan’da yüksek rakımlı ve sulu tarım yapma imkanı olmayan Mahallelerde kaba yem ihtiyacına katkıda bulunmak, alternatif üretim çeşitliliğini artırmak ve geliştirmek, Korunga yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak çiftçilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bozdoğan’da Korunga Projesi hayata geçirildi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde sulu tarım yapma imkanı bulunmayan bölgelerde kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla Korunga (Yem Bitkisi) Projesi hayata geçirildi.
Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında 1200 kilogram Korunga tohumu, Örentaht, Güre, Yeşilçam ve Örmepınar Mahallerindeki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere 100 dekar alanda ekimi yapılmak üzere dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile Bozdoğan’da yüksek rakımlı ve sulu tarım yapma imkanı olmayan Mahallelerde kaba yem ihtiyacına katkıda bulunmak, alternatif üretim çeşitliliğini artırmak ve geliştirmek, Korunga yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak çiftçilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bozdoğan’da Korunga Projesi hayata geçirildi

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