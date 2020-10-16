YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bozdoğanda "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi yapıldı

Bozdoğanda "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 16.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için Bozdoğan’da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirildi.Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli başkanlığında, ilgili birim amirlerinin katıldığı denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu ulaşım araçları, lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme yerleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kahvehane, çay bahçesi, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe-salon ve ticari taksiler, taksi duraklarında denetimler yapıldı.Kaymakam Soner Divli, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatırken, maske mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için Bozdoğan’da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirildi.
Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli başkanlığında, ilgili birim amirlerinin katıldığı denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu ulaşım araçları, lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme yerleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kahvehane, çay bahçesi, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe-salon ve ticari taksiler, taksi duraklarında denetimler yapıldı.
Kaymakam Soner Divli, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatırken, maske mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şehidin kardeşine kız istedi
Şehidin kardeşine kız istedi

Aydın Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:11
Öğle
12:59
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu
Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.