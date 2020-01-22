YURTHABER
  4. Bozdoğan’da ’sürü elemanı yetiştirme’ kursu son buldu

Bozdoğan’da ’sürü elemanı yetiştirme’ kursu son buldu

AYDIN HABERLERİ  | 22.01.2020 08:54 | Son Güncelleme

Bozdoğan’da ‘Sürü Elemanı Yetiştirme Kursu’ belge dağıtım töreni gerçekleştirildi.Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı ve Aydın’da ilk olarak Bozdoğan’da düzenlenen ‘Sürü Elemanı Yetiştirme Kursunu’ tamamlayan katılımcılara belgeleri törenle dağıtıldı.

Bozdoğan’da ‘Sürü Elemanı Yetiştirme Kursu’ belge dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı ve Aydın’da ilk olarak Bozdoğan’da düzenlenen ‘Sürü Elemanı Yetiştirme Kursunu’ tamamlayan katılımcılara belgeleri törenle dağıtıldı. Bozdoğan Düğün Salonu’nda gerçekleşen belge dağıtım törenine Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı Galip Özel ve üreticiler katıldı.
Bozdoğan Tarım ve İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sürü Elemanı Yetiştirme Kursuna’ küçükbaş hayvan besleyen 62 çiftçi katıldı. Kurs sonunda 53 çiftçi belge ve her yıl 5 bin lira destek almaya hak kazandı. Tören belge dağıtımı sonunda günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Karacasu Mehmet öğretmen için tek yürek olduKaracasu Mehmet öğretmen için tek yürek oldu
Efeler’de üst yapı hamlesi sürüyorEfeler’de üst yapı hamlesi sürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:13
Öğle
13:25
İkindi
16:04
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Ege Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Cihan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın’da 10 yıl ardan sonra 2. pankart krizi

Aydın’da 10 yıl ardan sonra 2. pankart krizi

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.