YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bozdoğan’da vefalı işler devam ediyor

Bozdoğan’da vefalı işler devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 16.10.2020 08:55 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Vefa Projesi kapsamında, yaşlı ve engellilerin evleri kışa hazırlanıyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, insan hayatını etkilemeye devam ediyor.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Vefa Projesi kapsamında, yaşlı ve engellilerin evleri kışa hazırlanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, insan hayatını etkilemeye devam ediyor. Bozdoğan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yürütmüş olduğu Vefa Projesi kapsamında ilçedeki yaşlı ve engelli durumundaki vatandaşların evleri kışa hazırlanıyor. Ev temizlikleri yapılan vatandaşların, kış için kömür sobaları kurularak evlerinde ihtiyaçları gideriliyor. Bunun yanında Korona virüs dolayısıyla karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olan ekipler gün boyu talepleri karşılamak için çalışıyor.
Bozdoğan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taleplerinin eksiksiz yerine getirildiğini kaydeden vatandaşlar, "Zor durumumuzda yanımızda olan devletimizden Allah razı olsun. Ekipler bir telefon kadar uzaklığımızda ve imkanlar dahilinde tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor" ifadelerini kullandılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta topraksız çilek üretimi
Kahramanmaraş’ta topraksız çilek üretimi
Yaralanan motosiklet sürücüsü, kıpırdamadan ambulansı bekledi
Yaralanan motosiklet sürücüsü, kıpırdamadan ambulansı bekledi
Balıkesir’de Eylül ayında 3 bin 357 konut satışı gerçekleşti
Balıkesir’de Eylül ayında 3 bin 357 konut satışı gerçekleşti
Şehit kızı küçük Eylül’e doğum günü sürprizi
Şehit kızı küçük Eylül’e doğum günü sürprizi
Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Aydın Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:11
Öğle
12:59
İkindi
16:06
Akşam
18:37
Yatsı
19:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu
Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.