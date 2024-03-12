Bozdoğan’da yüzlerce kişi aynı sofrada iftar açtı

Bozdoğan Çarşı Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğinde yüzlerce kişi aynı sofrada oruçlarını açtı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen geleneksel iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar yemeğine katılan Bozdoğan Belediye Başkan Adayı M. Galip Özel, belediye ekipleri ile birlikte yemek dağıttı. Muhtarların yanı sıra belediye bürokratlarının katıldığı iftar programı Ramazan ayının ilk günü olması dolayısıyla yoğun ilgi gördü.

İslam’ın 5 şartından biri olan 1400 sene önce 624 yılında farz kılınan Ramazan orucunun aynı zamanda Müslümanları kaynaştırdığını belirten Galip Özel, geleneksel hale gelen iftar yemeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aynı sofrada dualar eşliğinde iftar açan Bozdoğanlı vatandaşlar tarihi Bozdoğan Çarşısı’nda renkli görüntüler oluşturdu.

