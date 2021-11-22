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Bozkırın ortasında jeotermal enerji ile 4 mevsim domates yetiştiriliyor

22.11.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sera kuran Tuncay Sarısu: - "Seranın en büyük maliyeti ısıtmadır. Kömürle doğal gaz ile ısıtma maliyeti artırıyor. Jeotermal ise maliyetimizi düşürüyor" - İşletme müdürü Lokman Alparslan: - "Jeotermal enerji sayesinde Yozgat'ta 2. ayda domates var. Serayı 40-50 dekara kadar çıkartıp daha çok insan istihdam etmek istiyoruz" - Serada çalışan işçi Meryem Karakoç: - "Ev ekonomisine katkıda bulunuyorum, eşime çocuklarıma destek oluyorum. Böyle bir imkan sundukları için işletme sahibine ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum"

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediyenin de teşvikiyle bir firma tarafından kurulan ve jeotermalle ısıtılan 30 dekar serada yetiştirilen domatesler ihraç ediliyor.

İlçede yer altından sondajla çıkartılarak ekonomiye kazandırılan jeotermal enerji, seracılıkta kömür ve doğal gaza göre maliyeti düşürürken, verimi de artırıyor.

Sorgun Belediyesinin tahsis ettiği arsaya yüzde 8 ortak olan işletmenin sahibi Tuncay Sarısu, AA muhabirine, Türkiye'de jeotermal sera olarak 3-4 bölgede tesislerinin bulunduğunu söyledi.

Sarısu, Yozgat'ta bu yıl 30 dönüm serayı faaliyete geçirdiklerini ve mayıs ayında ilk mahsulü almaya başladıklarını belirterek, 2022'de 20 dekar daha sera yapacaklarını ifade etti.

Serayı jeotermal enerji ile ısıttıklarını anlatan Sarısu, "Seranın en büyük maliyeti ısıtmadır. Kömürle, doğal gaz ile ısıtma maliyeti artıyor. Jeotermal ise maliyetimizi düşürüyor. Ürettiğimiz ürünün yüzde 60'ını Rusya ve Romanya'ya ihraç ediyoruz. Kalanını da iç piyasaya satıyoruz." dedi.

Sarısu, jeotermal ısıtmanın verime de katkı sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Örneğin, dönümden 20 ton alacağımız yerde jeotermal ısıtma ile bu 30 tona çıkıyor ve kar oranımız artıyor. Bu yıl yeni üretimimiz olduğu için hem personel acemiliğinden hem tesisin yeni olmasından dolayı yıllık 1250 ton olarak ürün hedefliyoruz. Seneye ise 1500-1750 ton arasında bir beklentimiz var."

İşletme müdürü Lokman Alparslan da jeotermal kaynaktan yararlanmak için serayı Sorgun'a kurduklarını söyledi.

Yozgat'ın jeotermal konusunda Türkiye'nin en önde gelen illerinden olduğunu belirten Alparslan, şöyle konuştu:

"Burada bu suların değerlendirilmesi gerekiyor. Değerlendirecek yatırımcılara da gerekli yardımların yapılması gerektiği kanaatindeyim. Jeotermal enerji sayesinde Yozgat'ta 2. ayda domates var. Bunun sebebi jeotermaldir. Serayı 40-50 dekara kadar çıkartıp daha çok insan istihdam etmek istiyoruz. Seranın kurulmasında büyük destekleri olan Sorgun Belediye Başkanımız Mustafa Erkut Ekinci'ye teşekkür ediyorum."

Serada çalışan Meryem Karakoç ise "Ev ekonomisine katkıda bulunuyorum, eşime çocuklarıma destek oluyorum. Böyle bir imkan sundukları için işletme sahibine ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşçi Halide Yakın da serada asansörlü araç üzerinde çalıştığını, domates uzadıkça dolama yaptığını, domates seyrelttiğini ifade ederek, "İlçemizde iş imkanı fazla yok. Bize böyle bir imkan sunuldu. 60 kişi çalışıyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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