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Bozkırın ortasında "Orman Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 04.05.2020 11:02 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, Ankara-Kayseri kara yolundaki hatıra ormanında, Türkiye'nin farklı yerlerinde 1905 yılından itibaren çıkan yangınları söndürürken yaşamını kaybeden 114 kişi için mavi ladin fidanı dikilerek, üç boyutlu anıt yaptırıldı - Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca: - "Her bir ağacın yanına bir şehidimizin ismini, mesleğini, şehadet tarihini mermer kaide üzerine silinmeyecek şekilde yazdırdık"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarında yaşamlarını yitiren 114 kişi için Ankara-Kayseri kara yolu yakınında üç boyutlu anıtın da olduğu hatıra ormanı oluşturdu.

Kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümündeki İnaç köyü sınırlarında oluşturulan "Orman Şehitleri Hatıra Ormanı"nda, Türkiye'nin farklı yerlerinde 1905 yılından itibaren çıkan yangınları söndürürken hayatını kaybeden, aralarında işçiler, mühendisler, müdürler ve askerlerin olduğu 114 kişinin adı yaşatılıyor.

Ormandaki, üç farklı yöne bakan ay yıldızın üzerinde yerküre ve Türkiye haritası ile onların üzerindeki ağaçtan oluşan üç boyutlu anıt da kara yolundan araçlarıyla geçenlerin dikkatini çekiyor.

Araçlarını durdurarak ormanı ziyaret edenler, dua okuduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirerek yolculuğuna devam ediyor.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, Türkiye'de ilk defa farklı bir tasarımla anıt yapılarak "Orman Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturulduğunu, Orman Genel Müdürlüğü adına çalışmaları kendilerinin yürüttüğünü söyledi.

"Orman şehitlerinin" aziz hatıralarının yaşatılmasının amaçlandığını vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:

"İlk defa böyle üç boyutlu bir anıt kullandık. Üç tane ay yıldızın üzerindeki küre dünyayı temsil ediyor. Kürenin içindeki Türkiye haritası, ülkemizin dünyada orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmalarındaki başarılarını, üstündeki ağaç da dünyayı iklim değişikliklerinden, hava kirliliğinden ve kuraklıktan kurtaracak orman ağacını temsil ediyor. Anıtı kendimiz tasarlayarak yaptırdık. Çok beğenildi."

- Ladin ağacı fidanları dikildi

Karaca, orman yangınlarında yaşamını yitiren 114 kişi için mavi ladin fidanı dikildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her bir ağacın yanına bir şehidimizin ismini, mesleğini, şehadet tarihini mermer kaide üzerine silinmeyecek şekilde yazdırdık. On yıllarca yaşayacak ve onların isimlerini yaşatacak. İlk kez üç boyutlu bir anıtı orman şehitleri anıtında kullandık. Bu da çok anlamlı. Üzerindeki beyaz fosfor geceleri parladığı için dikkat çekiyor. Birçok insan buraya gelip hem dua ediyor hem de hatıra fotoğrafı çektiriyor."

Yaklaşık bir dekarlık alanda oluşturulan ormanın açılışını mayıs ayı başında planladıklarını anlatan Karaca, yeni tip koronavirüs nedeniyle bunun mümkün olmadığını, salgın sona erince sembolik bir açılış düşündüklerini dile getirdi.

Karaca, daha önce de Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile iş birliğinde vatan uğruna canını feda eden şehitler için de hatıra ormanı oluşturduklarını sözlerine ekledi.

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Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü Orman Şehitleri Hatıra Ormanı

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