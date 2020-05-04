Bozkırın ortasında "Orman Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Ormandaki, üç farklı yöne bakan ay yıldızın üzerinde yerküre ve Türkiye haritası ile onların üzerindeki ağaçtan oluşan üç boyutlu anıt da kara yolundan araçlarıyla geçenlerin dikkatini çekiyor.

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarında yaşamlarını yitiren 114 kişi için Ankara-Kayseri kara yolu yakınında üç boyutlu anıtın da olduğu hatıra ormanı oluşturdu.

"Orman şehitlerinin" aziz hatıralarının yaşatılmasının amaçlandığını vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:

"İlk defa böyle üç boyutlu bir anıt kullandık. Üç tane ay yıldızın üzerindeki küre dünyayı temsil ediyor. Kürenin içindeki Türkiye haritası, ülkemizin dünyada orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmalarındaki başarılarını, üstündeki ağaç da dünyayı iklim değişikliklerinden, hava kirliliğinden ve kuraklıktan kurtaracak orman ağacını temsil ediyor. Anıtı kendimiz tasarlayarak yaptırdık. Çok beğenildi."

- Ladin ağacı fidanları dikildi

Karaca, orman yangınlarında yaşamını yitiren 114 kişi için mavi ladin fidanı dikildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her bir ağacın yanına bir şehidimizin ismini, mesleğini, şehadet tarihini mermer kaide üzerine silinmeyecek şekilde yazdırdık. On yıllarca yaşayacak ve onların isimlerini yaşatacak. İlk kez üç boyutlu bir anıtı orman şehitleri anıtında kullandık. Bu da çok anlamlı. Üzerindeki beyaz fosfor geceleri parladığı için dikkat çekiyor. Birçok insan buraya gelip hem dua ediyor hem de hatıra fotoğrafı çektiriyor."