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Bozkırın ortasında yelken heyecanı: Hirfanlı Baraj Gölü genç sporcuları ağırlıyor

Kırşehir’in Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Baraj Gölü, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Optimist Yelken Yarışları’na ev sahipliği yapıyor. 9 farklı ilden 75 sporcunun katıldığı organizasyonda genç yelkenciler, sıcak havaya rağmen kıyasıya mücadele ediyor.

Bozkırın ortasında yelken heyecanı: Hirfanlı Baraj Gölü genç sporcuları ağırlıyor

Kırşehir Valiliği, Kaman Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve AHİKA’nın destekleriyle düzenlenen yarışlarda, Türkiye’nin farklı illerinden gelen genç sporcular Hirfanlı Baraj Gölü’nde yelken açıyor. Hirfanlı Baraj Gölü’nün su sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, baraj gölünün bölge için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Vali Demiryürek, Hirfanlı Baraj Gölü’nün yaklaşık 263 kilometrekarelik yüzölçümüne ve 6 milyar metreküplük su hacmine sahip olduğunu belirterek, "Burası adeta küçük bir iç deniz. İstiyoruz ki bu nimetten çocuklarımız ve gençlerimiz istifade etsinler. Kurulan yelken kulübümüzle birlikte Anadolu Yelken Ligi’ne iştirak ettik. İki yıldır yarışlara ev sahipliği yapıyoruz" dedi. Organizasyona 9 farklı ilden 75 sporcunun katıldığını belirten Demiryürek, sporcuların ailelerine de teşekkür ederek, "Ailelerin bu noktada ciddi destekleri var. 33 sporcuyla başladığımız çalışma alanını her geçen gün genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GENÇ SPORCULAR KIRŞEHİR’DE OLMAKTAN MUTLU"

Bozkırın ortasında yelken heyecanı: Hirfanlı Baraj Gölü genç sporcuları ağırlıyor 1

Yarışlara katılan sporculardan Ertuğrul Eymen ve Yusuf Kaan İlhan da Kırşehir’de bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi. Genç sporcular, Kırşehir’in kendileri için farklı bir deneyim olduğunu ifade ederek bölgeye ilişkin bazı ön yargıların yarışlar sayesinde kırıldığını aktardı. Sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini belirten sporcular, Hirfanlı Baraj Gölü’nde yelken yapmanın keyfini çıkardıklarını kaydetti.

Hirfanlı Baraj Gölü’nde gerçekleştirilen yarışlarda genç yelkenciler, hem dereceye girmek hem de Anadolu Yelken Ligi’nde başarılı sonuç elde etmek için mücadele veriyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yelkenci Kırşehir
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