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Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'den Premier Lig'e müthiş başlangıç!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Premier Lig'in 3. haftasında Aston Villa ile golsüz berabere kalırken, ligdeki namağlup serisini sürdürdü.

Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'den Premier Lig'e müthiş başlangıç!
Burak Kavuncu

Hull City, Premier Lig'in ilk 3 haftasında savunmadaki performansıyla dikkat çekti. İngiliz ekibi oynadığı üç maçta da rakiplerine gol şansı vermedi.

ASTON VILLA'YA DA GOL İZNİ VERMEDİ

Acun Ilıcalı nın ekibi Hull City den Premier Lig e müthiş başlangıç! 1

Hull City, ligin üçüncü haftasında ise Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı. Böylece İngiliz ekibi, sezonun ilk üç maçında rakiplerinden gol yemeden yoluna devam etti.

MANCHESTER UNITED'I 2-0 MAĞLUP ETMİŞTİ

Acun Ilıcalı nın ekibi Hull City den Premier Lig e müthiş başlangıç! 2

Hull City, Premier Lig sezonuna Manchester United karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlamıştı. Sarı-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergiledi.

COVENTRY CITY'Yİ DEPLASMANDA GEÇTİ

Acun Ilıcalı nın ekibi Hull City den Premier Lig e müthiş başlangıç! 3

İkinci haftada Coventry City deplasmanına konuk olan Hull City, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmada da kalesini gole kapatan ekip, üç puanı tek golle aldı.

3 MAÇTA 0 GOL YEDİ

Acun Ilıcalı nın ekibi Hull City den Premier Lig e müthiş başlangıç! 4

Hull City, ilk üç haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlarken, kalesinde hiç gol görmedi. İngiliz ekibinin bu performansı Premier Lig'de sezonun en dikkat çekici savunma başlangıçlarından biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa hull city
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