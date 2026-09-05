Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'den Premier Lig'e müthiş başlangıç!

Hull City, Premier Lig'in ilk 3 haftasında savunmadaki performansıyla dikkat çekti. İngiliz ekibi oynadığı üç maçta da rakiplerine gol şansı vermedi.

ASTON VILLA'YA DA GOL İZNİ VERMEDİ

Hull City, ligin üçüncü haftasında ise Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı. Böylece İngiliz ekibi, sezonun ilk üç maçında rakiplerinden gol yemeden yoluna devam etti.

MANCHESTER UNITED'I 2-0 MAĞLUP ETMİŞTİ

Hull City, Premier Lig sezonuna Manchester United karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlamıştı. Sarı-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergiledi.

COVENTRY CITY'Yİ DEPLASMANDA GEÇTİ

İkinci haftada Coventry City deplasmanına konuk olan Hull City, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmada da kalesini gole kapatan ekip, üç puanı tek golle aldı.

3 MAÇTA 0 GOL YEDİ

Hull City, ilk üç haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlarken, kalesinde hiç gol görmedi. İngiliz ekibinin bu performansı Premier Lig'de sezonun en dikkat çekici savunma başlangıçlarından biri oldu.