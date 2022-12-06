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Bozkırın ortasındaki Sivrihisar Kayalıkları FPV dron ile görüntülendi

06.12.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tırmanış sporlarına ev sahipliği yapan kayalıkların eteğinde heykel müzesi bulunuyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bozkırın ortasında 1300 metre yüksekliğindeki granit kayalıklar, FPV dron ile görüntülendi.

Ankara'ya 120, Eskişehir'e ise 90 kilometre uzaklıkta bulunan, Eskişehir'in en büyük ilçesi Sivrihisar'daki kayalıklar, 3 kilometre boyunca uzanıyor.

Bozkırın ortasında yükselen sivri kayalıklara bahar ve yaz mevsimlerinde tırmanış sporuyla ilgilenenler tırmanabiliyor.

Yamacında heykel sanatçısı Metin Yurdanur tarafından yapılan 100 eserin yer aldığı açık hava heykel müzesine ev sahipliği yapan kayalıklar, kültürel faaliyetlere de imkan sunuyor.

Hitit, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de yerleşim yeri olan Sivrihisar, ziyaretçilerini bekliyor.

"SİVRİHİSAR'A AYRI GÜZELLİK KATIYOR"

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AA muhabirine, kayalıların ilçeye de adını verdiğini anımsattı.

İlçenin "düz bir ovanın içinden fışkıran kayalıklar"ın eteğinde bulunduğunu belirten Yüzügüllü, "Kayalıklarımızda çeşitli spor aktiviteleri de yapılıyor. Bölgedeki kayalıklarımızda Türkiye Dağcılık Federasyonunca etkinlik düzenleniyor. Bundan sonra da hem doğaseverleri hem de sporseverleri Sivrihisar'a bekliyoruz." diye konuştu.

Yüzügüllü, Nasreddin Hoca'nın Sivrihisar için "dünyanın merkezi" dediğine işaret ederek, "Böylesi kayalıkları hiçbir yerde görmek mümkün değil. Hele Anadolu'nun bozkırında görmek hiç mümkün değil. Sadece ilçemizde böylesi bir güzellik var. Sivrihisar'ın 'dünyanın merkezi' olduğunu bir kez daha kayalıklarıyla da tescillemiş oluyoruz inşallah. Kayalıkların üzerinde Yazıcıoğlu Kalesi de var. Beylikler zamanından kalan bir kale. Kalenin kalıntılarını da burada görmek mümkün." sözlerine yer verdi.

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