Bozkurt "En az 4 milletvekili ve tüm belediyeleri alacağız"

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz’ı ziyaret etti. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilk ziyaretini AK Parti Gülüç Belde Teşkilatına gerçekleştirdi. AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve yönetimi tarafından kapıda karşılanan Bozkurt teşkilat binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt yaptığı açıklamada hedeflerinin genel seçimlerde en az 4 milletvekili ve yerel seçimlerde Ereğli’de bütün belediyeleri almak olduğunu belirtti. Bozkurt, “Bu görev tebliğ edildikten sonra belde teşkilatlarımıza bölge ziyaretlerimizi yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte teşkilatlarımızla beraber koordineli bir şekilde çalışarak Ereğli’de, Gülüç’te inşallah oylarımızı artıracağız. Hedefimiz Ereğli ve Zonguldak’ta çıtayı yükseltmek. Amacımız en az 4 milletvekili ve Ereğli’de bütün belediyeleri almak. Bu doğrultuda inşallah kol kola bir bütünlük içerisinde teşkilatlarımızla bütünleşerek hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

"Tek derdimiz bu memlekete hizmet etmek"

AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ise yaptığı açıklamada AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı adına Bozkurt ve yönetimine başarılar dileyerek şunları söyledi;

“AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı adına sayın başkanıma ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Sonuçta bu bir nöbet değişimi, sonuçta bu AK Parti sevdasına hizmet etme sevdası. Bu sevda peşinde gezen arkadaşlar birlik ve beraberlik içerisinde bu vatana, bu millete borcu yerine getirmek için gece gündüz çalışmak için görev aldı. Yapılması gereken işleri tek tek belediye başkanımız ile beraber, Ereğli ilçe teşkilatı ile beraber, belediye meclis üyeleri ile beraber bundan sonra da omuz omuza devam edeceğiz. Kimsenin kimseye gönül koyma gibi bir derdi yok. Bunu da burada özellikle belirtmek istiyorum. Bizim tek derdimiz bu memlekete hizmet etmek, halkın duasını, hakkında rızasını kazanmaktır. Size, yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum.”

"Ereğli’de 4 belediyeyi de almayı hedefliyoruz"

Başkan Bozkurt, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri ikinci ziyaretini ise Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’a yaptı. İlçe Başkanı Bozkurt burada yaptığı açıklamada, Gülüç Belediyesi’nin yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“6 Eylül 2020 günü yapılan kongrede, kongrenin hazırlanmasında, kongre salonunun tahsisinde emeğiniz geçti. Teşkilatımızın yükünü aldınız, çok güzel bir kongre salonu hazırlattınız. Öncelikle teşkilatım adına, genel merkez adına teşekkür ederim. Çalışmalarınızı biliyoruz. Gülüç’te yaptığınız çalışmalar gerçekten takdire şayan. Ereğli belediyesi de bence Gülüç’te yapılan çalışmaları özel olarak takip etmesi lazım. Güzel çalışmalar ortaya koydunuz. İnşallah bundan sonra teşkilat olarak sizin yanınızdayız, arkanızdayız. Gülüç Belediyesi’nin Gülüç’te yapılması gerekenler noktasında bizde her zaman yanınızda olacağız. Ankara boyutunda, Zonguldak boyutunda ne olması gerekiyorsa biz her zaman yanınızdayız. Gülüç teşkilatımız ile beraber, sizlerle beraber yan yana, kol kolayız. İnşallah bundan sonra ki süreçte Gülüç ile beraber Ereğli Belediyesi’ni de AK Parti kadroları ile buluşturacağız. Zonguldak’ta en az 4 tane milletvekili çıkarıp, Ereğli’de 4 belediyeyi de almayı hedefliyoruz.”