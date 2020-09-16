YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Bozkurt “Ereğli-Devrek yolu için girişimde bulunacağız”

Bozkurt “Ereğli-Devrek yolu için girişimde bulunacağız”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

AK Parti Kdz.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av.Saffet Bozkurt, Armutlucuma Bölgesindeki vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi; istişarelerde bulundu.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, çok sayıda yönetim kurulu üyesi ve il genel meclisi üyeleri ile birlikte Armutlucuma bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti, kendisine iletilen sorunlarla ilgili olarak incelemelerde bulundu. İlk olarak bir kıraathanede vatandaşlarla çay sohbeti yapan Bozkurt ve ekibi, ardından bölgede kurulan pazaryerini gezdi. Pazarcı esnafıyla ve alışverişe gelen vatandaşlarla tek tek selamlaşan Bozkurt, kendilerinden bir talepleri olup olmadığını sordu. Bozkurt ve ekibine, ilk olarak Ereğli-Devrek yolunun bir an önce tamamlanması talebi iletilirken; bölgede atıl vaziyette olan sağlık ocağının hizmete açılması yönünde de girişimde bulunulması istendi.
Armutlucuma Bölgesi için önceliklerinin Ereğli-Devrek yolunun tamamlanması olduğunu ifade eden Bozkurt; “Bizim rantla falan işimiz olmaz. İnsanın olduğu yerde sorun bitmez. Bizim amacımız, halkımızın dualarıyla ve destekleriyle ilçemizin, beldelerimizin ve köylerimizin sorunlarını asgari seviyeye indirmek. Yakın bir zamanda Ankara programı yaparak, Ereğli-Devrek yolunun tamamlanması için girişimlerimizi başlatacağız. Bunun yanında burada atıl durumdaki Sağlık Ocağımızın yeniden bölge halkımıza hizmet vermesi için İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmelere başlayacağız” dedi.
Bozkurt ve yönetimi, daha sonra Sağlık Ocağı’nda incelemede bulunarak çevre köy muhtarlarından bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi

Zonguldak Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
12:53
İkindi
16:22
Akşam
19:08
Yatsı
20:30

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Canan Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Ereğli ilçe kongresine katıldı:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir partisinin Ereğli ilçe kongresine katıldı:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.