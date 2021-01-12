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Bozkurt, nakliyeci esnafını dinledi

12.01.2021 18:19 | Son Güncelleme:
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Bozkurt, nakliyeci esnafını dinledi

AK Parti Kdz.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, S.S. Erbirlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi ile Armutlucuma Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.
Seçim İşleri Başkanı Nusret Burak Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Akyol ile birlikte S.S. Erbirlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi’nde Kooperatif Başkanı Seçkin Turhan ve üyelerle görüşen İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, nakliyeci esnafının sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinledi.
Kooperatifin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Bozkurt; geçmişte büyük sıkıntılar yaşayan nakliyeci esnafının işlerinin yavaş yavaş düzeldiğini belirterek, sektördeki sıkıntıların giderilmesi noktasında Kooperatif yöneticileriyle istişare içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.
Başkan Bozkurt, ziyarette hazır bulunan Armutlucuma Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Demircan ile de Armutlucuma bölgesinin sorunlarını görüştü. Bölgede bulunan köylerin sorunlarının aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulacağını ifade eden Bozkurt; Ereğli-Devrek yolunun tam anlamıyla hizmete açılmasıyla birlikte Armutlucuma bölgesinin cazibe merkezi olacağını söyledi.
Ziyaret, çekilen anı fotoğrafının ardından sona erdi.

Bozkurt, nakliyeci esnafını dinledi

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