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Bozkurt “Ormanlı’ya borcumuzu hizmet ederek ödeyeceğim”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.09.2020 17:59 | Son Güncelleme

AK Parti Kdz.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleriyle ile beraber ilk belde ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Bozkurt, AK Parti İlçe Yönetim kurulu üyeleriyle beraber büyüdüğü yer olan Ormanlı Beldesi’ne ziyarette bulundu. Başkan Bozkurt’u, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Ormanlı Belde Teşkilat Başkanı İsmail Üstün ve Bölge Muhtarları ile çok sayıda esnaf belde girişinde çiçeklerle karşıladı.
İlk olarak Ormanlı Beldesi’nde esnafları ziyaret eden Bozkurt daha sonra Ormanlı Belediyesi’ne geçti. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ormanlı’nın bir evladının İlçe Başkanı olmasında dolayı gurur duyduklarını söyledi. Başol konuşmasında “Ormanlı’nın evladı Saffet Bozkurt’un İlçe Başkanı olmasından çok mutlu olduk. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için birlik beraberlik içerisinde çalışacağımıza inanıyoruz. Bölgemize yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Başkan Bozkurt, Ormanlı Belediye Başkanı yapmış olduğu ziyarette Ormanlı’ya en iyi hizmeti getirmeye çalışacaklarını ifade etti. Bozkurt konuşmasında şu sözlere yer verdi “Beldemizi yapmış olduğum ziyarette güzel karşılamalarından dolayı başkanlarımıza teşekkür ederim. Ben Ormanlı’nın evladıyım. Ormanlı’ya bir borcumuz var. Bu borcumuzu hizmet ederek ödeyeceğiz. Borcumuzu ödeme zamanı gelmiştir. Yapacağımız görev süreci içerisinde amacımız hizmet etmek, insanlarımızın rızasını kazanabilmek. Geçmişe çok takılmayacağız. Önümüze bakacağız. Ormanlı’mıza en iyi hizmeti getirmeyi çalışacağız.”
Bozkurt, Ormanlı Belediye Başkanı ve beraberindekilerle Cuma namazına geçti. Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra AK Parti Ormanlı Belde Teşkilatı ardından da Ormanlı esnaflarına ziyarete devam etti.
Ormanlı’lı vatandaşların davul zurna çalıp karşılamak istedikleri Bozkurt buna izin vermeyerek kendilerine teşekkür etti.

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