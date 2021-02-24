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Bozkurt yeni yapılacak olan köprüyü yerinde inceledi

24.02.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Bozkurt yeni yapılacak olan köprüyü yerinde inceledi

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Devrek’te yapılacak yeni köprü yerinde incelemelerde bulundu.Başkan Çetin Bozkurt ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, Devrek’in İsmetpaşa Mahallesi Hışıroğlu Çay Mevkii ile Ağalar Mahallesi TOKİ Evleri, Yüksekokul arasında yapılacak köprü yerinde incelemelerde bulundu.Başkan Bozkurt ile DSİ yetkilileri köprü yeri konusunda görüş alışverişinde bulunarak köprü alanıyla ilgili olarak ilgililer ölçümler yaptı.Devrek şehir merkezi ile TOKİ Evleri ve Yüksekokulun bağlantısını kısaltacak olan köprü ile ilgili görüşlerini aktaran Başkan Bozkurt, “Köprünün tamamlanmasıyla birlikte iki mahallemizin birbirine ulaşımı daha kısa sürede ve kolaylaşmış olacak.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Devrek’te yapılacak yeni köprü yerinde incelemelerde bulundu.
Başkan Çetin Bozkurt ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, Devrek’in İsmetpaşa Mahallesi Hışıroğlu Çay Mevkii ile Ağalar Mahallesi TOKİ Evleri, Yüksekokul arasında yapılacak köprü yerinde incelemelerde bulundu.
Başkan Bozkurt ile DSİ yetkilileri köprü yeri konusunda görüş alışverişinde bulunarak köprü alanıyla ilgili olarak ilgililer ölçümler yaptı.
Devrek şehir merkezi ile TOKİ Evleri ve Yüksekokulun bağlantısını kısaltacak olan köprü ile ilgili görüşlerini aktaran Başkan Bozkurt, “Köprünün tamamlanmasıyla birlikte iki mahallemizin birbirine ulaşımı daha kısa sürede ve kolaylaşmış olacak. Bu köprüden sadece mahallelerimiz değil, o bölgede yer alan köylerimizde yararlanacak. Köprünün ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Bozkurt yeni yapılacak olan köprüyü yerinde inceledi

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