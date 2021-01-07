YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Bozkurt, Zonguldak’ta Ereğli’nin taleplerini dile getirdi

Bozkurt, Zonguldak’ta Ereğli’nin taleplerini dile getirdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.01.2021 17:23 | Son Güncelleme

AK Parti Kdz.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Milletvekili Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun ve Ereğli Teşkilat Başkanı Mustafa Kalkan ile birlikte; Zonguldak’ta ziyaretlerde bulunarak Ereğli’nin taleplerini dile getirdi.
İlk olarak Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun’u ziyaret eden AK Parti heyeti, burada İl Müftülüğü ile İlçe Müftülüklerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, burada Ereğli’deki İmam eksikliğini gündeme getirerek; Milletvekili Uçar ile İl Müftüsü Durgun’dan eksikliğin giderilmesi talebinde bulundu.
AK Parti heyeti, İl Müftüsü Durgun’a çalışmalarında başarı dileğinde bulunurken; Durgun da ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.
Milletvekili Uçar, İl Başkanı Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Bozkurt ve Ereğli Teşkilat Başkanı Kalkan daha sonra sırasıyla Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:04
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:12

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Büyük Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.