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Bozkurt’ta kooperatifleşen kadınlar 90 bin TL hibe kazandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.10.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bozkurt Belediyesi işbirliğiyle kurulan S.S.

Bozkurt’ta kooperatifleşen kadınlar 90 bin TL hibe kazandı

Bozkurt Belediyesi işbirliğiyle kurulan S.S. Bozkurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ticaret Bakanlığı’nın KOOP-DES hibesi kapsamında yaptığı başvuruda Bakanlık’tan 90 bin TL hibe almaya hak kazandı.
Ticaret Bakanlığı’nın açmış olduğu hibe çağrısına başvuru yapan Bozkurt Kadın Kooperatifi 90 bin TL hibe almaya hak kazandı. Kooperatif, bu sayede üreteceği gıda ürünlerinin tüm mutfak malzemelerini bu hibeyle alıp faaliyetlerine başlayacağını belirtti. Kooperatifin kurulmasına öncülük eden Bozkurt Belediye Başkanı Birsel Çelik, aynı zamanda kadın girişimcilere bir yer tahsisi yaptıklarını söyledi. Kadın istihdamı ve kadınların üretime faaliyetleri içerisinde yer almasını her zaman desteklediklerini belirten Başkan Çelik, “Kadın Kooperatifimizi kurduğumuzda Ticaret Bakanlığı’nın açmış olduğu hibe çağrısına başvurumuzu yaptık. Kooperatifimizin tüm şartları sağlamasıyla 90 bin TL’lik hibeyi almaya hak kazandık. Bu sayede kadınlarımız, üretmek istedikleri ürünlerin sanayi malzemelerine sahip olacaklar. Emekleriyle ve çalışkanlıklarıyla herkese örnek işler yapacaklarına yürekten inanıyorum. Bokzurt’un güçlü kadınlarına şimdi de belediye olarak yer verdik. Kadınlarımız her gün burada çalışacak, üretecek ve hayata atılacaklar. Bozkurt Belediyesi olarak her an onların yanındayız. Kooperatifimiz günden güne büyüyeceğine ve çok başarılı işler yaparak kadınlarımıza örnek bir yapıya dönüşeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Bozkurt’ta kooperatifleşen kadınlar 90 bin TL hibe kazandı

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