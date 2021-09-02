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Bozkurt'taki sel felaketinin 22'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

02.09.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt'taki sel felaketinin 22'nci gününde çalışmalar aralıksız sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi sonrası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana çalışıyor.

Selde hasar gören binaların yıkımı sürerken diğer taraftan yeni iş yerlerinin temelleri de atılıyor.

İş makineleriyle selin getirdiklerinin temizlenmesi için uğraş verilirken vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

Selde kaybolanları arama çalışmaları ise hava, kara ve denizden devam ediyor.

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sel Kastamonu Bozkurt

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