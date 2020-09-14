YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Bozkurt’tan Yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı

Bozkurt’tan Yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.09.2020 17:29 | Son Güncelleme

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının ve İlköğretim Haftası’nın başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı.Mesajında, “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ülkemize, şehrimize başarı ve mutluluk getirmesini” dileyen Başkan Bozkurt, “Çocuklarımızı emanet edeceğimiz ve onları bilgi ve erdemle yeşertecek yeni bir eğitim öğretim yılına daha girmenin sevincini yaşıyoruz.

Bozkurt’tan Yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının ve İlköğretim Haftası’nın başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Mesajında, “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ülkemize, şehrimize başarı ve mutluluk getirmesini” dileyen Başkan Bozkurt, “Çocuklarımızı emanet edeceğimiz ve onları bilgi ve erdemle yeşertecek yeni bir eğitim öğretim yılına daha girmenin sevincini yaşıyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere öğretmenlerimizin ve velilerimizin bu önemli ve anlamlı coşkusunu yürekten paylaşıyorum. Bilindiği gibi yaşamımızın vazgeçilmez unsuru gelecek nesillerimizi ve geleceğimizi şekillendiren en büyük etken okuldur. Bizleri hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran sistemli bir eğitim yuvasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftasını kutluyor, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ülkemize, ilimize ve ilçemize, eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Zonguldak Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
12:53
İkindi
16:24
Akşam
19:12
Yatsı
20:33

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü bulundu
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.