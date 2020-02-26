YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Bozok Üniversitesi Akademik ve puan sıralamasında ilk sırada

Bozok Üniversitesi Akademik ve puan sıralamasında ilk sırada

YOZGAT HABERLERİ  | 26.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.

Bozok Üniversitesi Akademik ve puan sıralamasında ilk sırada

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın atanmasıyla birlikte üniversite akademik başarılarıyla ön plana çıkıyor.
Yaklaşık 7 ay önce Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Karadağ, yürüttüğü çalışmaların kısa sürede meyvelerini almaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği Kenevir ile ilgili ihtisaslaşmasını sağlayan Rektör Karadağ akademik anlamda da puan sıralamasında ilk sırayı alarak öncü oldu.
Yaptığı bilimsel yayınlarla ilk sırada yer alan Karadağ, Fen Edebiyat Fakültesi alanında 68,10 puan alarak birinci oldu. Karadağ’ı, 60,00 puanla Abdullah Sönmezoğlu takip etti.
Bozok Üniversitesi’nin Endüstriyel Kenevir Alanı’nda YÖK tarafından ihtisaslaşan üniversiteler arasına girmesine öncülük eden Kardağ’ın koordinasyon polimerleri, içerme bileşikler (inklüzyon ve klatrat yapılar) ve iyonik sıvılar alanlarında hazırlanmış 70’e yakın SCI kapsamında uluslararası dergilerde basılmış makalesi ve 80’nin üzerinde ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirisi bulunuyor. Bunun yanı sıra; elektronik olarak yayımlanmış bir kitabı ve uluslararası düzeyde basılmış iki kitap bölümü de bulunan Dr. Karadağ, araştırmalarından alınmış iki patent ve patent alım aşamasında olan dört patent başvurusu ve Tokat’ın yeraltı kaynaklarının kullanımına yönelik Reşadiye kilinin ekonomiye kazandırılması amaçlı temizlik-parfümeri ürünlerinin üretimi maksatlı “TOREX” adlı bir marka tescili de bulunmaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Yozgat Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
12:59
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Yozgat Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Arı Eczanesi
Merkez
Dere Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Boğazlıyan Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Başarılı sporcular ödüllendirildi

Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Boğazlıyan’da seracılık gelişecek

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitime kar engeli

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eğitime kar engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.