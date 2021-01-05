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Bozova Belediyesi kırsalda yol çalışmalarına devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.01.2021 15:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Bozova ilçe Belediyesi, kış aylarında vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yol çalışmalarına hız verdi.Şanlıurfa’nın Bozova ilçe Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kış aylarında sorun yaşamaması için çalışmalarını hızlandırdı.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçe Belediyesi, kış aylarında vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yol çalışmalarına hız verdi.
Şanlıurfa’nın Bozova ilçe Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kış aylarında sorun yaşamaması için çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların ulaşımla ilgili mağduriyet yaşamamaları için kolları sıvayan ekipler, bir çok mahalledeki çalışmaları kısa sürede tamamlarken bazı mahallelerde ise stabilize yıl çalışmalarını zaman kaybetmeden sürdürüyor.
Vatandaş hizmetten memnun
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında sürdürdüğü yol yapım çalışmalarının son durağı Yaslıca Mahallesi oldu. Özelikle kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçen Bozova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde hem kilitli beton parke taşı döşeme işlemi hem de stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge halkı, Belediye Başkanı Suphi Aksoy’a teşekkür etti.

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