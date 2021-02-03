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Bozova’da kütüphane çalışması

03.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Bozova ilçesinde yaşayan vatandaşların istifadesine sunulması için yapımına başladığı ilçe kütüphanesinde çalışmalar devam ediyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ilçelerin eğitime yönelik desteklenmesi amacıyla Bozova ilçesinde bir kütüphane yapılması talimatının ardından çalışmalara başlayan ekipler, bin 500 metrekare alan üzerinde kurulacak kütüphanenin bir an önce tamamlanması için mesai harcıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Bozova ilçesinde yaşayan vatandaşların istifadesine sunulması için yapımına başladığı ilçe kütüphanesinde çalışmalar devam ediyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ilçelerin eğitime yönelik desteklenmesi amacıyla Bozova ilçesinde bir kütüphane yapılması talimatının ardından çalışmalara başlayan ekipler, bin 500 metrekare alan üzerinde kurulacak kütüphanenin bir an önce tamamlanması için mesai harcıyor. Gençlere okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında sokakta karşılaşabilecekleri olumsuz durumların da önüne geçmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, inşa ettiği kütüphaneyle ilçede önemli bir eksikliği de gidermiş oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile Bozova’da okullar bölgesinde temelini attığı ilçe kütüphanesi inşaatında çalışmalar devam ederken inşaat çalışmaları tamamlandığında modern ve işlevsel bir kütüphane ilçe halkının hizmetine sunularak gençlerin eğitimlerine katkı sunulmuş olacak.

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