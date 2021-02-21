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Bozova’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

21.02.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Bozova Belediyesi, kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşanan kırsal bölgelerdeki mağduriyetlerin önüne geçmek için bazı mahallelerde yol yapım çalışmalarını tamamlarken, bazı mahallelerde ise stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor.Bozova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında sürdürdüğü yol yapım çalışmaları kırsal Gözenek Mahallesi’nde devam ediyor.

Bozova Belediyesi, kış aylarında ulaşım sıkıntısı yaşanan kırsal bölgelerdeki mağduriyetlerin önüne geçmek için bazı mahallelerde yol yapım çalışmalarını tamamlarken, bazı mahallelerde ise stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor.
Bozova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında sürdürdüğü yol yapım çalışmaları kırsal Gözenek Mahallesi’nde devam ediyor. Özelikle kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı yaşanan sıkıntı ve mağduriyetlerin giderilmesi için harekete geçen Bozova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırsal mahallelerde hem kilitli parke taşı döşeme işlemi hem de stabilize yol yapım çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren ekipler, vatandaşların mağduriyetini gideriyor. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’a teşekkür ettiler.

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