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Bozovalı gençler bu proje ile başarıyı yakalayacak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.01.2021 16:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Bozova ilçe Belediyesi, merkez Kırmızıpınar Mahallesinde Sportoto’nun katkılarıyla yapımına başladığı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatına hız kesmeden devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçe Belediyesi, merkez Kırmızıpınar Mahallesinde Sportoto’nun katkılarıyla yapımına başladığı yarı olimpik yüzme havuzu inşaatına hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen proje sayesinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde edecek genç sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde vatandaşların özellikle yaz aylarında serinlemesi ve ilçede bulunan gençlerin su sporları ile buluşması adına önemli bir yere sahip olan yarı olimpik yüzme havuzu projesinin inşaatı devam ediyor. Projenin bitmesi ile birlikte yanı başındaki gençlik merkezi ile tam anlamıyla gençlik kompleksi olacak.
Proje sayesinde genç sporcular yetişecek
İlçede bir ilk olan proje ile ulusal ve uluslararası turnuvalara katılacak sporcuların yetişmesi hedefleniyor. Göreve geldiği ilk gündem itibaren gençlere ayrı önem veren Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Gençlerimizin daha güzel vakit geçirebilmesi ve sportif faaliyetleri ilçemizde çoğaltmak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizde bir ilk olan yarı olimpik yüzme havuzu projesini ilçemize kazandırarak seçim süresinde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz" diye konuştu.

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