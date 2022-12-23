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BOZTRAM çok yakında Bozüyüklülerle buluşuyor

23.12.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun vizyon projelerinden biri olan Raylı Sistem Nostaljik Tramvay projesi tüm hızıyla devam ederken, imalatı tamamlanan 3 adet tramvay ilçeye getirilerek Bozüyük Belediyesi tarafından teslim alındı.

BOZTRAM çok yakında Bozüyüklülerle buluşuyor

Tramvayların tırlardan indirilmesi sırasında çalışmalara nezaret eden Başkan Bakkalcıoğlu tramvaylarda incelemelerde bulundu. Nostaljik görünümüyle ve kullanımıyla merak uyandıran; Cumhuriyet, Kurtuluş ve Selanik isimleri ile Bozüyük merkezinde harika bir görünüm sergileyecek olan Nostaljik Tramvay, çok uygun ulaşım ücretleri ile Bozüyüklülerin ulaşımına kolaylık sağlayacak.

Adliye binasından başlayıp, Eczacıbaşı Fabrikası’nda sonlanacak olan 20 İstasyon ve 12 km hat uzunluğuna sahip proje ile Bozüyük halkına, rahat, ekonomik ve keyifli bir ulaşım imkânı sağlanırken, Çarşı Meydan Projesi’nde yer alan 250 araçlık yeraltı otoparkı ile de merkezdeki trafik sorununa önemli bir çözüm getirilmesi planlanıyor.

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