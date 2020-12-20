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Bozulan yollara anında müdahale

BURSA HABERLERİ  | 20.12.2020 13:07 | Son Güncelleme

Osmangazi’nin dört bir yanındaki eskiyen ve bozulan yolları asfaltlayarak yenileyen Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi’ndeki sokakların asfaltlanması için çalışma başlattı.Osmangazi Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Osmangazi’nin dört bir yanındaki eskiyen ve bozulan yolları asfaltlayarak yenileyen Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi’ndeki sokakların asfaltlanması için çalışma başlattı.
Osmangazi Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Panayır Mahallesi’nde yer alan Pırıltı ile Defne Sokak’ta asfaltlama çalışması başlattı. 250 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan Pırıltı Sokak ile 250 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde olan Defne Sokak’ın bozulan zemini, asfaltlama öncesinde freze makinesi ile kazındı. Kazım işlemleri tamamlanan sokakların yenilenmesi için bin ton asfalt serimi yapılacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için çalıştıklarını ifade ederek, “İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürerek eskiyen ve bozulan yollarımızı asfaltlayıp yeniliyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Osmangazi’de en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

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