Bozüyük HEM’de maske üretim çalışmaları devam ediyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezinde maske üretim çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret edip çalışmaları yerinde inceleyerek, kurum Müdürü Levent Susam’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İkili, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yapılan maske dikimi çalışmalarında gönüllü usta öğretici ve kursiyerlerle bir araya geldi. Kaymakam Yaman, bu zorlu süreçte milli dayanışmaya verdikleri desteklerinden dolayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ile gönüllü öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

