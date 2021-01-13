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Bozüyük İlçe Müftülüğü yeni binasına taşındı

13.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyet tarihinden bu yana bağımsız bir binası olmayan İlçe Müftülüğü ilk binasına kavuştu.İlçe Müftülüğü uzun yıllardır Hükümet Konağının 3.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Cumhuriyet tarihinden bu yana bağımsız bir binası olmayan İlçe Müftülüğü ilk binasına kavuştu.
İlçe Müftülüğü uzun yıllardır Hükümet Konağının 3. katında hizmet veriyordu. Yaklaşık 2.5 yıl önce İlçe Müftüsü olarak Bozüyük’e atanan Mustafa Topal, göreve başlar başlamaz İlçe Müftülüğüne bağımsız bir bina kazandırılması noktasında çalışma başlattı. Yapılan istişareler ve girişimler sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayıyla ilçe merkezinde bulunan Milli Emlak’a ait eski yurt binası süresiz olarak İlçe Müftülük binası olarak tahsis edildi. Tahsisin gerçekleşmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfının katkılarıyla binanın tadilat çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte geçtiğimiz günlerde İlçe Müftülüğü yeni binasında hizmet vermeye başladı. İlçe merkezinde 2 katlı ve 270 metrekare alana sahip yeni müftülük binası daha şimdiden vatandaşların beğenisi ve takdirini kazandı. Yeni Müftülük binasının ulaşılabilirlik bakımından son derece uygun bir konumda olduğu ifade edildi.
Vatandaşlar, “Eskiden İlçe Müftülüğü Hükümet Konağının 3. katında yer alıyordu. Konağın en üst katında olduğundan asansör de olmayınca merdivenlerle çıkmak zor oluyor ve mecbur kalmadıkça müftülüğe gitmiyorduk. Din hizmeti veren bir kurumun şu anda ilçe merkezinde ve her an ulaşabileceğimiz bir yerde bulunması bizleri son derece memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

‘İlçenin yüz akı olacak’
İlçe Müftüsü Mustafa Topal da “Mevcut bina daha evvelden atıl bir durumdaydı. Biz de buraya talip olduk ve müftülüğümüze tahsisi uygun görüldü. Bozüyük ilçemizin de bir nevi yüz akı oldu. Yeni binamız müftülüğümüzün hizmetlerinin sağlanması noktasında bizlere ve vatandaşlarımıza çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Binamızın tahsis edilmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

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