Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ’Güvenli İnternet Etiketi’ almaya hak kazandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi siber güvenliğin sağlanması, internetin bilinçli ve faydalı kullanılması kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda European Schoolnet Academy tarafından uluslararası geçerliliği olan ’eSafety Gold Label’ (Güvenli İnternet Etiketi) almaya hak kazandı.

Okul Müdürü Gökmen Yüce, “Okulumuz, Brüksel merkezli, 34 Avrupa ülkesinin eğitim bakanlıklarının üye olduğu, Avrupa Okul Ağı (Europen Schoolnet) tarafından, 2012 yılında okulları ve öğrencileri internetin zararlarından korumak amacıyla uygulamaya konulan “eSafety Label” (Güvenli İnternet Etiketi) almaya hak kazanmıştır. Okullar için Avrupa çapında bir akreditasyon ve destek hizmeti olan eSafety Label, eğitim ve öğrenim deneyiminin bir parçası olarak çevrim içi teknolojiye güvenli erişim için zenginleştirici bir ortam sağlanmasını hedefler. Uluslararası geçerliliği olan bu etiket, okullara uluslararası platformlarda öncelik ve prestij kazandırmaktadır. Bu bizim için büyük bir gurur oldu. Bu konuda emeği olan idareci ve öğretmenlerimize öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

