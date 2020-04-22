YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bozüyük ormanları artık Rabiye müdürden sorulacak

Bozüyük ormanları artık Rabiye müdürden sorulacak

BİLECİK HABERLERİ  | 22.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ve yeni kuruluşu yapılan Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğüne ilk defa bir kadın Orman İşletme Müdürü atandı.

Bozüyük ormanları artık Rabiye müdürden sorulacak

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ve yeni kuruluşu yapılan Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğüne ilk defa bir kadın Orman İşletme Müdürü atandı. Eskişehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Rabiye Tuncer, yeni kurulan Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğüne Orman İşletme Müdürü olarak atandı.
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Bilecik’te yeni kurulan Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğünde göreve başlayan Rabiye Tuncer’e video konferans yöntemi hayırlı olsun dileğinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.
Bozüyük İşletme Müdürü Rabiye Tuncer, 1997 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Eskişehir Bölge Müdürlüğünde İşletme Şefi olarak göreve başlayan Tuncer, 2016 yılında Bilecik Orman İşletme Müdür Yardımcılığının ardından 2018 yılında Eskişehir Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 10 Nisan 2020 tarihinde Bozüyük’ün İlk Kadın Orman İşletme Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Bozüyük ormanları artık Rabiye müdürden sorulacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Canavarı tarif edenler var' 131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş'Canavarı tarif edenler var' 131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş
Bağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyalBağışıklığınızın zayıfladığını nasıl anlarsınız? İşte 4 sinyal

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Bilecik Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:05
Öğle
13:04
İkindi
16:49
Akşam
19:53
Yatsı
21:19

Bilecik Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Derman Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Banklar söküldü, dört bir yan dezenfekte edildi

Banklar söküldü, dört bir yan dezenfekte edildi

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.