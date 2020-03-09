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Bozüyük şehitler için yürüdü

BİLECİK HABERLERİ  | 09.03.2020 10:42 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe geçtiğimiz günlerde İdlib’de askerlerimize karşı gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan gazi Ayhan Ertemiz de katılarak destek verdi.
15 Temmuz Şehitler Parkı önünden başlayan yürüyüş sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına kadar devam etti. Burada şehitlere saygı duruşunda bulunulurken hep bir ağızdan İstiklal Marşımız okundu. Daha sonra İdlib’de yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz tarafından bir konuşma yapıldı. Gazi Ertemiz, konuşmasında “Bu mücadele bu savaş sadece askerler tarafından yürütülen bir savaş değil, bize en büyük destek yüce Türk milletinin elini Mevla’ya açarak ettiği dualardır. Biz kurtulduysak, bu şekilde yaralı olarak memleketlerimize döndüysek o duaların bizi korumasıyla olmuştur. Şehitlerimiz mübarek Regaip kandilinde hem de mübarek Cuma gününde şehit oldular. Şehit olan bütün arkadaşlarımla askeri okul hayatımdan şehit oldukları güne kadar hep beraberdik, hiç ayrılmadık birbirimizden. Bu hepimizin acısı, acı çok büyük, paylaşılamayacak, kimseye anlatılamayacak kadar büyük bir acı. Allah şehit ailelerine metanet ihsan eylesin, sabırlar versin” dedi.
Programın devamında ‘Şehitlere Saygı Yürüyüşünü organize eden Barbaros Kadir Kandemir yürüyüşe katılan herkese göstermiş oldukları duyarlılık ve katılımları nedeni ile teşekkür etti. Sonrasında emekli imam hatip ve yazar Şaban Doğan tarafından dualar edildi.

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