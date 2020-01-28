YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bozüyük tekvandocularına milli görev

Bozüyük tekvandocularına milli görev

BİLECİK HABERLERİ  | 28.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tekvando kursiyerleri ocak ayı içerisinde yapılan Türkiye Büyükler ve Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda milli takıma girme başarısını yakaladı.Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü olan Hanife Ayan ile Türkiye 5’incisi Hatice Erdoğan milli takım forması ile İstanbul’da 03-07 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak olan 7.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tekvando kursiyerleri ocak ayı içerisinde yapılan Türkiye Büyükler ve Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda milli takıma girme başarısını yakaladı.
Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü olan Hanife Ayan ile Türkiye 5’incisi Hatice Erdoğan milli takım forması ile İstanbul’da 03-07 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak olan 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda, Türkiye’yi temsil edecekler.
Ayrıca 18-23 Ocak 2020 tarihlerinde Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonas’ında Türkiye 2’inciliği elde eden Nisa Arıkan ve geçen yıl aldıkları başarılarından dolayı Şüheda Yangın ile Yıldız Kızlar Dünya 3’üncüsü, Avrupa 2’incisi Zeynep Nur Sarıçiçek de milli takıma davet edildiler.
Bozüyük gibi bir ilçeden Taekwondo Milli Takımı’na 5 sporcu vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam, "Merkezimizde sportif çalışmalarımız işinin ehli antrenörler nezaretinde düzenli ve disiplinli bir şekilde profesyonel olarak devam ediyor. Aldığımız başarılar bunun göstergesidir. Tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Milli forma ile bayrağımızı dalgalandıracaklarına canı gönülden inanıyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

Bilecik Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:18
İkindi
15:56
Akşam
18:19
Yatsı
19:41

Bilecik Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Gül Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Dolunay Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

(özel Haber) - Bilecik'te İlginç Bir Hıdrellez Geleneği

(özel Haber) - Bilecik'te İlginç Bir Hıdrellez Geleneği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.