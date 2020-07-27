YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bozüyüklü engelliler ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanmak istiyor

Bozüyüklü engelliler ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanmak istiyor

BİLECİK HABERLERİ  | 27.07.2020 11:52 | Son Güncelleme

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği yöneticileri, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret ederek ülke ve ilçe genelinde engellilere yönelik sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundular.Ziyaret ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı İsmail Çelik, “Dernek olarak hazırladığımız mesleki eğitime yönelik öncelikle engelli aileleri ve halka açık projemiz hakkında valimize bilgi verdik.

Bozüyüklü engelliler ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanmak istiyor

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği yöneticileri, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret ederek ülke ve ilçe genelinde engellilere yönelik sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Ziyaret ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı İsmail Çelik, “Dernek olarak hazırladığımız mesleki eğitime yönelik öncelikle engelli aileleri ve halka açık projemiz hakkında valimize bilgi verdik. Ayrıca şehir içi ulaşımda engellilere yönelik ücretsiz seyahat uygulaması hakkımızdan Bozüyük halk dolmuşlarında yararlanmak istediğimiz talebini üst yazı ile kendisine ilettik. Şu anda ilçemizde hizmet veren halk dolmuşlarının ayakta yolcu taşımaya ve engelli vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım sağlamaya uygun olduğunu ifade ettik. Mevzuatlarının oturak yolcu taşıma olduğu bahanesiyle ücretsiz ulaşım hizmeti vermediklerini belirttik. Ama araçların ayakta yolcu taşımaya ve AB standartlarına uygun olarak önlerinde engelli amblemi olduğunu hatırlattık. Engelli vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti verilmesi için gerekirse mevzuatın değiştirilmesi talebinde bulunduk. Kartlı sistem yaparak aylık belirli oranda da olsa ücretsiz binim hakkımız verilsin istiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından dolmuş başına 900 TL ücret ödendiğini biliyoruz. Sayın Valimize bu konular hakkında bilgi vererek talebimizi ilettik. Valimiz de bizlere kanunun bizlere verdiği hakkın uygulanması için gerekli desteği sağlayacağını ifade etti. Bozüyük Belediye Başkanımızın da desteğiyle şehir içi ulaşımda engellilere yönelik ücretsiz ulaşım hizmetimi hayata geçirmek için mücadele edeceğiz. Valimize bizlere gösterdiği hassasiyet dolayısıyla derneğimiz yönetim kurulu olarak engellilerimiz adına çok teşekkür ederiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arnavutköy'de bomba alarmı! Arnavutköy'de bomba alarmı!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Bilecik Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:47
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:27
Yatsı
22:04

Bilecik Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Yeni Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Itır Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kaymakam Yavuz, yapımı devam eden köy yolunda incelemede bulundu

Kaymakam Yavuz, yapımı devam eden köy yolunda incelemede bulundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karşılarında öğretmenlerini görünce çok mutlu oldular

Karşılarında öğretmenlerini görünce çok mutlu oldular

İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı

İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.