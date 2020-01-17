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  4. Bozüyük’te 13 bin 811 öğrenci yarı yıl tatiline başladı

Bozüyük’te 13 bin 811 öğrenci yarı yıl tatiline başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 17.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Bozüyük’te, 2020 eğitim öğretim yılı ilk döneminin tamamlanması ile birlikte toplam 13 bin 811 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı.

Bozüyük’te, 2020 eğitim öğretim yılı ilk döneminin tamamlanması ile birlikte toplam 13 bin 811 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. İlçe genelinde bin 697 anaokulu, 4 bin 125 ilkokul, 4 bin 309 ortaokul ve 3 bin 680 lise öğrencisi karne aldı.
İlçe protokolünün katıldığı karne töreni Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Okulu’nda yapıldı. Karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi. Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay ile birlikte Belediye Başkanı M.Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Okul Müdürü Muhammed Salih Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenen törende başarılı öğrencilere, karneleri ve belgeleri dağıtıldı. Kaymakam Hasan Yaman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir öğrencilerle yakından ilgilenerek karne ve belgelerini verdi. Kaymakam Hasan Yaman, öğrencilere iyi tatiller dileyerek yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu, öğretmen ve velilerle sohbet ederek hatırlarını sordu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, karnesi ne olursa olsun her öğrencinin sevgiyi, ilgiyi, desteklenmeyi ve iyi bir tatili hak ettiğini söyledi. Mahmut Demir yarıyıl mesajında, öğrenciler, veliler ve öğretmenlere seslenerek, "2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılının birinci dönemini tamamladığımız bugünde ilçemizde, yaklaşık 14 bin öğrencimiz karnelerini alacak ve hak ettikleri yarıyıl tatiline girecekler. Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizlere emanet edilen çocuklarımızın akademik anlamda en iyi şekilde eğitim almalarını; milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş, hür iradesiyle değerlerini savunmayı karakter haline getirmiş bireyler olarak yetişmelerini, en önemli hedefimiz olarak belirtiyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından katılımcılar öğrencilere karnelerini dağıttı.

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