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Bozüyük’te balık satıcılarına yönelik denetim yapıldı

20.01.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye zabıta ekiplerinin de katılımıyla kapalı pazar yerinde bulunan balık satıcılarına yönelik denetim düzenlendi.Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde kanunda belirtilen yasal boylarının altında balık satışı yapılan balıklara el konularak imha edildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından belediye zabıta ekiplerinin de katılımıyla kapalı pazar yerinde bulunan balık satıcılarına yönelik denetim düzenlendi.
Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde kanunda belirtilen yasal boylarının altında balık satışı yapılan balıklara el konularak imha edildi. Bu kapsamda 2 işletmeye de aynı kanunun 36. maddesine muhalefetten (küçük boy balık satışından) dolayı yaklaşık 10 bin TL idari para cezası uygulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başta su ürünleri olmak üzere gıda satış yerlerinin denetimlerinin de aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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