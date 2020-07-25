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Bozüyük’te biçerdöverler denetlendi

BİLECİK HABERLERİ  | 25.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2020 yılı hububat hasadının başlamasıyla birlikte Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince biçerdöver ve hasadın yapılışı hububat tarlalarında kontrol edilmeye başlandı.İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu’nun bizzat katıldığı denetimlerde çiftçinin ekonomik kaybının önüne geçilebilmesi için gerekli denetimlerin yapıldığı kaydedildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2020 yılı hububat hasadının başlamasıyla birlikte Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince biçerdöver ve hasadın yapılışı hububat tarlalarında kontrol edilmeye başlandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu’nun bizzat katıldığı denetimlerde çiftçinin ekonomik kaybının önüne geçilebilmesi için gerekli denetimlerin yapıldığı kaydedildi. Bu yıl Bozüyük ilçesinde yaklaşık 80 bin dekar alanda hububat hasadı yapılacak olup, çiftçilerin ekonomik kayıp yaşamamaları için biçerdöverlerin sezon boyunca tek tek titizlikle denetleneceği belirtildi. Araziler farklılıklar gösterse de Bozüyük ilçesinde arpa ve buğdayda ortalama verimin dönümde 350-450 kilogram arasında beklendiği ifade edildi. Köy muhtarları ve çiftçilerin bölgeye gelen ve hatalı biçtiklerini düşündükleri her bir biçerdöveri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne en kısa zamanda bildirmeleri istendi. Böylece dane kayıpları ve dolayısıyla ekonomik kayıpların en aza indirileceğinin önemine vurgu yapıldı.

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