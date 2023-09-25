YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bozüyük’te Boztram’la ulaşımda engel yok

Bozüyük’te Boztram’la ulaşımda engel yok

25.09.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilen Boztram Projesiyle şehir içi ulaşımda engeller kaldırıldı.

Bozüyük’te Boztram’la ulaşımda engel yok

Engelli bireylerin şehir içinde ulaşımlarına kolaylık sağlamak amacıyla geliştirilen sistem ile herhangi bir yardım olmadan, kendi başlarına tramvaylara iniş ve biniş sağlayabilen engelli bireyler bu uygulama ile artık daha rahat ve konforlu seyahat edebiliyorlar. Konu ile ilgili olarak Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Nursel Topal bu uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Boztram, engelli kardeşlerimizin ulaşımı için çok büyük bir avantaj, aynı zamanda da ücretsiz, akülü engelli araçları ile rahat bir şekilde inip binebiliyoruz, bize bu imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na çok teşekkür ederiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri olarak seçildiKayseri, 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri olarak seçildi
Antalya’da aranan 63 zanlı yakalandıAntalya’da aranan 63 zanlı yakalandı
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 20 kişi taburcu edildiKocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 20 kişi taburcu edildi
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 26 Eylül Salı

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
12:57
İkindi
16:19
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Bilecik Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Salı

Gölpazari eczanesi
Golpazari
Karakuş eczanesi
Pazaryeri
Yeni eczanesi
Merkez
Sena eczanesi
Osmaneli
Melek eczanesi
Bozuyuk
Sehirli eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.