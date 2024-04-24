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Bozüyük'te çarpışan tırla tankerin sürücüleri yaralandı

AA AA
24.04.2024 07:30
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çarpışan tırla süt yüklü tankerin sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Bozüyük-Bilecik kara yolunun 5'inci kilometresinde seyreden M.H. idaresindeki 06 DRE 574 plakalı tır, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen süt yüklü 03 ADK 316 plakalı tankerle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle tırın dorsesi yol kenarındaki dereye savruldu, tankerdeki süt yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, karayolları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılması ve yolun sütten arındırılmasıyla normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bilecik Bozüyük Tır Tanker

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