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Bozüyük’te dolmuş ücretleri zamlandı

02.02.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Bozüyük’te dolmuş ücretleri zamlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 9 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.Zamlı tarife 2 Şubat tarihi (bugün) itibariyle uygulamaya konuldu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 9 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
Zamlı tarife 2 Şubat tarihi (bugün) itibariyle uygulamaya konuldu. Daha önce 2.50 TL olan öğrenci ücreti yaklaşık yüzde 10 oranında zamlanarak 2.75 TL’ye, 2.75 TL olan normal tarife ücreti ise yaklaşık yüzde 9 zamlanarak 3.00 TL’ye yükseldi. Yine daha önce 7 TL olan Organize Sanayi Bölgesi ücreti de yaklaşık yüzde 14 zamlanarak 8 TL oldu. Ayrıca hızlı tren istasyonu ücreti de 3 TL olurken daha önce 4 TL olan Kovalıca ücreti de yaklaşık yüzde 25 zamlanarak 5 TL’ye yükseltildi.
Zam oranının yasal sınırların üzerinde olduğunu belirten vatandaşlar, mazot ve dolar fiyatları düşerken yapılan bu zamma tepki gösterdiler. Vatandaşlar, büyük şehirlerde daha uzak mesafelere gidilmesine rağmen ücretlerin makul olduğu, ancak burada daha kısa mesafeler arasında çalışılmasına rağmen ücretlerin yüksek olduğunu savundular.

Bozüyük’te dolmuş ücretleri zamlandı

Bozüyük’te dolmuş ücretleri zamlandı

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İkindi
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

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