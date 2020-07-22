YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bozüyük’te hububat alımı başladı

Bozüyük’te hububat alımı başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 22.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyüne Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kantar kurularak hububat alımına başlandı.Kurulan kantar aracılığıyla Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yılın ilk mahsulü olan arpanın alımı başlarken, ton fiyatının bin 320 TL ile bin 350 TL arasında değiştiği kaydedildi.

Bozüyük’te hububat alımı başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyüne Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kantar kurularak hububat alımına başlandı.
Kurulan kantar aracılığıyla Tarım Kredi Kooperatifi tarafından yılın ilk mahsulü olan arpanın alımı başlarken, ton fiyatının bin 320 TL ile bin 350 TL arasında değiştiği kaydedildi. İlerleyen zamanlarda da buğday ve ayçiçeği alımlarının gerçekleştirileceği ifade edildi. Daha önce mahsullerini satmak için şehir merkezine gitmek zorunda kalan başta Kandilli köyü çiftçileri olmak üzere çevre köylerdeki çiftçiler bu durumdan son derece memnun olduklarını belirtti. Çiftçiler, bu hizmetin kendilerine ulaştırılması noktasında başta Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Bozüyük’te hububat alımı başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Bilecik Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:42
Öğle
13:12
İkindi
17:07
Akşam
20:31
Yatsı
22:10

Bilecik Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Tülay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gölpazarı’nda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri yapıldı

Gölpazarı’nda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri yapıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı

İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü yasta

Bilecik Emniyet Müdürlüğü yasta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.