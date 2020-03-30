YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bozüyük’te köylülerin ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor

Bozüyük’te köylülerin ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 30.03.2020 16:44 | Son Güncelleme

19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından karşılanıyor.Bilecik Valiliği bünyesinde kurulan, "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekipleri tarafından karşılanıyor.
Bilecik Valiliği bünyesinde kurulan, "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde 156 destek hattını arayarak yardım talebinde bulunan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri seferber oldu. Kırsal kesimde yaşayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için köy köy dolaşan jandarma ekipleri, aldıkları talepleri özveriyle karşılıyor. Köylerde yaşayan ileri yaştaki vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden jandarma ekipleri, temin ettikleri ilaç ve malzemeleri talepte bulunan vatandaşların adreslerine kadar teslim ediyor. Bu durum karşısında memnuniyetini dile getiren vatandaşlar da jandarma ekiplerine teşekkür ederek hayır duada bulunuyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte... Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte...
Valilik duyurdu! Dün geceden itibaren... Valilik duyurdu! Dün geceden itibaren...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Bilecik Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:40
Öğle
13:10
İkindi
16:42
Akşam
19:29
Yatsı
20:49

Bilecik Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İçmeler Tesisleri sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açıldı

İçmeler Tesisleri sağlık çalışanlarının ücretsiz kullanımına açıldı

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından "Teröre Lanet Konvoyu"

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından "Teröre Lanet Konvoyu"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.